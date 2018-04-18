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Кошка, мамонт и продавщица мороженого
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Кошка, мамонт и продавщица мороженого 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Бонус от редакции: та самая знаменитая фотография Александра Рюмина, с которой сделан памятник, а также печатаются многочисленные плакаты, футболки и другие сувениры
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