Панарин едва не добил «Вашингтон», но команда Овечкина спаслась на характере

Наша традиционная рубрика «Три гвоздя НХЛ» — теперь о розыгрыше Кубка Стэнли.

1. ПОБЕДА «КЭПИТАЛЗ»

«Вашингтон» проиграл дома два первых матча серии и оказался на краю пропасти. «Мы оказались в трудной ситуации. Но представляете, как будет приятно отыграться, сравнять счет в серии и вернуться домой на пятый матч!» — заявил в интервью капитан Александр Овечкин

Скорее казалось, что вашингтонскому трио будет приятно поехать на чемпионат мира в Данию. Но смотрите, один матч они все-таки спасли, вытащив на зубах во втором овертайме. Причем даже сами не забили этот гол!

Как и бывает в этой серии, «Вашингтон» много атаковал (45-35 по броскам), а «Коламбус» самоотверженно защищался (28-16 по блокам) и верил в свои кинжальные контратаки и гениального вратаря Сергея Бобровского (42 сэйва). Кстати, «Кэпиталз» прекратили эксперименты с резервным вратарем, убрали Филиппа Грубауэра — и снова сделали ставку на Брэйдена Холтби. Вот так на льду одновременно оказались обладатели «Везина Трофи»: Холтби однажды признавался лучшим вратарем года, а Бобровский — дважды.

«Вашингтон» снова повел в счете, хотя первый период завершился по нулям. На 26-й минуте Овечкин выбросил шайбу из левого угла — на Мэтта Нисканена , а тот швырнул ее в ворота, и силовик Том Уилсон очень удачно изменил траекторию полета на пятачке, взмахнув клюшкой. Бобровский ловил верхнюю шайбу, а она влетела низом.

MATT NISKANEN OPENS THE SCORING FOR THE CAPITALS!#ALLCAPS 1 — 0 #CBJ (@BlueJacketsNHL Lead Series 2-0) pic.twitter.com/zm7HkixxVr

Потом «Вашингтон» забил еще один гол, но главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла взял челлендж — и он показал, что там в самом деле был офсайд. Взятие ворот отменили.

И вот через пять минут Артемий Панарин пролетает по левому флангу, отдает пас на правый край — на Пьера-Люка Дюбуа, и тот наносит неотразимый бросок — 1:1.

PIERRE-LUC DUBOIS WITH A BEAUTY OF A SHOT TO TIE IT UP!#ALLCAPS 1 — 1 #CBJ (@BlueJacketsNHL Lead Series 2-0) pic.twitter.com/BH7X7RP2Oc

В конце второго периода «Коламбус» остался в двойном меньшинстве, и гости этим немедленно воспользовались. Как мне рассказывал Артемий Панарин, трудно играть против «Вашингтона», когда тот в большинстве — там сразу три https://twitter.com/NHLDaily365/status/986450994920861696 праворуких хоккеиста, бросить точно может любой. И вот Овечкин смещается в центр, оставляя шайбу защитнику Джону Карлсону , а тот стреляет на поражение.

JOHN CARLSON TAKES THE LEAD BACK FOR THE CAPITALS! WHAT A BEAUT!#ALLCAPS 2 — 1 #CBJ (@BlueJacketsNHL Lead Series 2-0) pic.twitter.com/GXEEVKvWsT

И снова «Кэпиталз» упускают инициативу, хотя ведут в счете. На 45-й минуте Кэм Аткинсон подключает к атаке Панарина, и тот поражает левый угол с острого угла. Снова интрига!

ARTEMI PANARIN TIES IT UP FOR COLUMBUS!#ALLCAPS 2 — 2 #CBJ (@BlueJacketsNHL Lead Series 2-0) pic.twitter.com/t0Rq0EIG8d

В общем, все решилось только во втором овертайме, когда на 89-й минуте шайба металась между Ларсом Эллером из «Вашингтона» и Заком Веренски из «Коламбуса», и в итоге влетела в сетку от защитника хозяев.

LARS ELLER IN DOUBLE OVERTIME! THE CAPITALS WILL NOT GO DOWN WITHOUT A FIGHT!#ALLCAPS 3 — 2 #CBJ (@BlueJacketsNHL Lead Series 2-1) pic.twitter.com/hIfRTzEKkv

…А сейчас вспоминается, как Тема Панарин в конце третьего периода попал в штангу. Счет уже мог быть 3-0 в пользу «Коламбуса»! Но ничего, все в этой серии только начинается.

2. «ВЕГАС» ИДЕТ ДАЛЬШЕ

Да, вот такая сенсация! Клуб в Лас-Вегасе создали меньше года назад, в июне 2017-го прошел драфт расширения, и вот в первый же сезон команда в первом раунде выносит с сухим счетом двукратного обладателя Кубка Стэнли последних лет (2012, 2014) — «Лос-Анджелес». О-ла-ла!

MARC-ANDRE FLEURY. THIS IS INSANITY! WHAT A GLOVE SAVE AND A BEAUTY WITH JUST 15 SECONDS TO GO!#VegasBorn pic.twitter.com/8t7NBbhimX

Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери в этой серии провел 276 минут, сделал два сухаря, отразил 127 бросков и пропустил только три шайбы. Если бы обладатель «Конн Смайт Трофи» определялся прямо сейчас, самым ценным игроком плей-офф был бы признан именно он. В этом нет никаких сомнений! Кстати, Флери одержал 66-ю победу в плей-офф и вышел на 11-е место в истории лиги, обогнав Доминика Гашека (65). Кроме того, теперь он делит девятое место в истории по кубковым сухарям (12) с Терри Савчуком.

BRAYDEN MCNABB STARTS THE SCORING OFF FOR VEGAS!#VegasBorn 1 — 0 #GoKingsGo (@GoldenKnights Lead Series 3-0) pic.twitter.com/XlHo9Zd0yF

Единственный гол в четвертом матче был забит в начале второго периода, когда «Вегас» в равных составах провел веерную атаку. Уильям Карлссон с левого края сделал передачу в центр на Райлли Смита , а тот переправил шайбу в правый круг вбрасывания на Брейдена Макнэбба. Подключившийся защитник мощно выстрелил точно в цель. Кстати, Макнэбб попал в «Вегас» на драфте расширения, и его забрали именно из «Лос-Анджелеса». Вот такая ирония судьбы.

И ждем битву второго раунда: «Вегас» против «Сан-Хосе» (там «Анахайм» уступает 0-3, и спасти такую серию очень сложно).

3. «ДЖЕТС» СИЛЬНЕЕ

В третьем матче, уступая 0-2 в серии, «Миннесота» предстала каким-то раненым вепрем — и разорвала «Виннипег» в клочья (6:2).

Неужели ход серии можно переломить? Но нет, «Джетс» выглядят сильнее. Они просто навели порядок в обороне, а дубль сделал их молодой лидер Марк Шайфли

MARK SCHEIFELE STRIKES AND THE JETS LEAD!#WPGWhiteout 1 — 0 #MNWild (@NHLJets Lead Series 2-1) pic.twitter.com/2k4Zk04IGB

Голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебак отразил 30 бросков и сделал первый кубковый сухарь в карьере. А вот «Миннесота» потеряла из-за травмы одного из своих ключевых ветеранов — Зак Паризе выбыл на несколько недель, сломав грудную кость. Форвард, забивший уже три гола в этой серии, теперь ничем не поможет «дикарям».

MARK SCHEIFELE WITH HIS SECOND OF THE NIGHT ON THE EMPTY NETTER!#WPGWhiteout 2 — 0 #MNWild (@NHLJets Lead Series 2-1) pic.twitter.com/Hyuj5URmo4

Пятый матч серии состоится в субботу по московскому времени, полтретьего ночи. Если рассматривать «Виннипег» как правопреемника «Атланты», то команда может впервые в истории попасть во второй раунд, где сыграет с победителем пары «Нэшвилл» — «Колорадо». А если говорить о старых «Джетс» — такая команда тоже базировалась в Виннипеге, то они лишь дважды в истории пробивались во второй раунд (1985, 1987), но оба раза их всухую выносил мощнейший «Эдмонтон».

ТАБЛО ДНЯ Коламбус — Вашингтон — 2:3 ОТ2 (0:0, 1:2, 1:0, 0:1) Дюбуа (ПАНАРИН), ПАНАРИН (Аткинсон) — Уилсон (ОВЕЧКИН), Карлсон (ОВЕЧКИН), Эллер К: Панарин (1+1; +1, 0, 3, 31.39) в Бобровский (45-42; 93,3%, 89.00) В: Овечкин (0+2; -1, 0, 5, 29.23) Кузнецов (0+0; -1, 0, 5, 31.01) Орлов (0+0; -1, 0, 2, 36.00) Счет в серии: 2-1 Миннесота — Виннипег — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Шайфли, Шайфли Счет в серии: 1-3 Лос-Анджелес — Вегас — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) Макнэбб Счет в серии: 0-4 В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски — сэйвы; % отраженных бросков, время.