У хабаровского «СКА-Нефтяника» будет новый капитан

36-летний защитник «СКА-Нефтяника» Алексей Чижов принял решение покинуть армейцев. И это несмотря на то, что ему было сделано предложение продлить контракт с командой, в составе которой теперь уже экс-капитан дважды подряд становился чемпионом страны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Алексей Чижов выступал за «СКА-Нефтяник» в течение пяти лет, три из которых выводил команду на лед в качестве ее капитана. За время выступления за дальневосточников Чижов провел 226 официальных матчей, в которых забил три мяча, и сделал 17 результативных передач.

В составе армейцев Чижов дважды становился чемпионом России, трижды обладателем Кубка и дважды Суперкубка страны, однажды — бронзовым призером чемпионата России.

Кроме того, будучи игроком «СКА-Нефтяника» в 2015 г. он стал чемпионом мира в составе национальной сборной России.