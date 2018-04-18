Колорит и безопасность: конные казаки будут охранять порядок во время мундиаля в Ростове

Гостям донской столицы, которые приедут в город летом, решили продемонстрировать казачество, как одну из визитных карточек региона. Кроме того, казаки проследят за порядком на улицах. Нести дежурство во время чемпионата будет 200 дружинников, 30 из них — конники.

По словам директора департамента по делам казачества Александра Палатного, казаки на скакунах будут встречать гостей около аэропорта, гарцевать на левом берегу дона и около стадиона. В дни матчей гостям и жителям Ростова покажут конные разводы и ритуал заступления на службу.