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Колорит и безопасность: конные казаки будут охранять порядок во время мундиаля в Ростове
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Колорит и безопасность: конные казаки будут охранять порядок во время мундиаля в Ростове 

161.ru 21 минуту назад
Фото: 161.ru
Гостям донской столицы, которые приедут в город летом, решили продемонстрировать казачество, как одну из визитных карточек региона. Кроме того, казаки проследят за порядком на улицах. Нести дежурство во время чемпионата будет 200 дружинников, 30 из них — конники.
По словам директора департамента по делам казачества Александра Палатного, казаки на скакунах будут встречать гостей около аэропорта, гарцевать на левом берегу дона и около стадиона. В дни матчей гостям и жителям Ростова покажут конные разводы и ритуал заступления на службу.
— Принимать гостей на чемпионате для нас не только большая честь, но и большая ответственность. Правительство области разработало ряд мероприятий, чтобы, с одной стороны, обеспечить безопасность гостей и жителей региона во время соревнований, а с другой — продемонстрировать казачество как одну из «визитных карточек» Донского края, — сказал Александр Палатный.
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