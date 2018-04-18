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Работники «Улан-Удэстальмоста» получили зарплату лишь за два месяца
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Работники «Улан-Удэстальмоста» получили зарплату лишь за два месяца 

РИА «ФедералПресс» 56 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сотрудникам завода «Улан-Удэстальмост» начали выплачивать долги по заработной плате. Правда новое руководство предприятия рассчитались с людьми только за январь и февраль. Как сообщили в пресс-службе главы Бурятии, на эти цели акционеры изыскали 19,4 млн рублей. При этом общая сумма задолженности на 1 апреля составляет 30 млн рублей.
Известно, что в начале текущего месяца Алексей Цыденов провел встречу с руководителем холдинга «Волгомост», в состав которого входит ЗАО «Улан-Удэстальмост».
Фото: economy.gov35.ru.
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