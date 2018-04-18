Казаки обеспечат порядок в Ростове-на-Дону во время чемпионата мира по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Елена Гриценко /. Около 200 представителей казачьих дружин, в том числе 30 конных казаков, будут обеспечивать охрану правопорядка в Ростове-на-Дону во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил директор департамента по делам казачества Ростовской области Александр Палатный, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства.

"Сейчас мы готовим около 200 дружинников, которые заступят на дежурство во время мирового первенства. Из них 30— это конники", — приводит пресс-служба слова Палатного.

По его словам, привлечь казаков к охране объектов ЧМ-2018 решили для обеспечения безопасности гостей и жителей региона во время соревнований, а также демонстрации казачества как одной из визитных карточек региона.

"Казачество — один из самых узнаваемых символов Донского края, — подчеркнул Палатный. — От скоординированных действий казачьих дружин и сотрудников полиции, внимательного отношения к гостям чемпионата, во многом зависит то, как будут воспринимать область на федеральном и на мировом уровне".

Планируется, что казаки будут выполнять задачи по охране порядка в левобережной зоне Ростова, около стадиона, а также возле аэропорта. «В дни матча для гостей будут проведены конные разводы, чтобы гости смогли посмотреть ритуал заступления на службу», — добавили в пресс-службе регионального правительства. Среди объектов, которые будут охранять казаки, — фан-зона на Театральной площади, территория «Ростов-Арены», аэропорт Платов, парк им. М. Горького, а также центральные улицы донской столицы.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут 11 городов.

В Ростове-на-Дону пройдут пять встреч: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. На «Ростов-Арене» сыграют сборные Бразилии, Швейцарии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Мексики, Исландии и Хорватии.