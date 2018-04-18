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Tesla дважды попала в Книгу рекордов Гиннеса
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Tesla дважды попала в Книгу рекордов Гиннеса 

ТВ Центр 37 минут назад
Фото: ТВ Центр
Об этом пишет "Русская планета".
Сотрудники Книги рекордов измерили самую большую видео-проекционную поверхность, которая расположена прямо на доме. Ее размер составил 6 230 квадратных метров. Длина самого большого проекционного прямого экрана равна 1 900 квадратным метрам.
Рекорды сопровождались шоу, выступлениями гостей, презентацией автомобилей Tesla, бесплатными стрижками в барбершопе, а также множеством угощений и выступлений.
По словам главного архитектора Tesla Place Андрея Подкидышева, идею попасть в Книгу рекордов можно назвать коллективной. Он завил, что были смонтированы специальные площадки для проекторов.
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