Tesla дважды попала в Книгу рекордов Гиннеса

Сотрудники Книги рекордов измерили самую большую видео-проекционную поверхность, которая расположена прямо на доме. Ее размер составил 6 230 квадратных метров. Длина самого большого проекционного прямого экрана равна 1 900 квадратным метрам.

Рекорды сопровождались шоу, выступлениями гостей, презентацией автомобилей Tesla, бесплатными стрижками в барбершопе, а также множеством угощений и выступлений.

По словам главного архитектора Tesla Place Андрея Подкидышева, идею попасть в Книгу рекордов можно назвать коллективной. Он завил, что были смонтированы специальные площадки для проекторов.