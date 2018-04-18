Уличенная в допинге бобслеистка Сергеева не имела медицинского допуска на ОИ-2018

"Мы не допустили спортсменку в Южную Корею из-за заболевания сердца, но Минспорт закрыл уже базу, она уехала, не имея допуск на Игры.

Ей нужен был запрещенный препарат, а ее мать, врач-кардиолог, не знает антидопингового законодательства, она дала ей препарат", — сказал Уйба.

Также специалист заявил о вине организации в том, что была допущена такая ситуация.

"Мы не собирались давать ей терапевтическое исключение, поскольку она была не допущена. Это организационная безалаберность, наша в том числе", — добавил он.