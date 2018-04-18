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Уличенная в допинге бобслеистка Сергеева не имела медицинского допуска на ОИ-2018
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Уличенная в допинге бобслеистка Сергеева не имела медицинского допуска на ОИ-2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Глава Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Владимир Уйба заявил, что пойманная на употреблении допинга бобслеистка Надежда Сергеева не имела допуск на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Слова специалиста приводит ТАСС.
"Мы не допустили спортсменку в Южную Корею из-за заболевания сердца, но Минспорт закрыл уже базу, она уехала, не имея допуск на Игры.
Ей нужен был запрещенный препарат, а ее мать, врач-кардиолог, не знает антидопингового законодательства, она дала ей препарат", — сказал Уйба.
Также специалист заявил о вине организации в том, что была допущена такая ситуация.
"Мы не собирались давать ей терапевтическое исключение, поскольку она была не допущена. Это организационная безалаберность, наша в том числе", — добавил он.
Ранее президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил о том, что организация рассчитывает подвести предварительные итоги собственного расследования обстоятельств нарушения Сергеевой антидопинговых правил на Играх-2018 к середине апреля.
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