ТАСС, 18 апреля. Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен главным арбитром на матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между московским ЦСКА и «Краснодаром». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Помогать Лапочкину будут Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея). Резервным судьей назначен Павел Шадыханов (Москва), инспектором матча Гаряфий Жафяров (Москва). Матч состоится 22 апреля в Москве.
21 апреля на матче "Рубин" — «Ростов» будет работать Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), на игре «Анжи» — "Урал" — Кирилл Левников (Санкт-Петербург). 22 апреля на матч «СКА-Хабаровск» — «Динамо» назначен судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), «Арсенал» — "Зенит" — Владимир Москалев (Воронеж), «Тосно» — «Амкар»— Алексей Еськов (Москва), «Локомотив» — «Уфа» — Роман Галимов (Улан-Удэ).
23 апреля на матче "Спартак" — «Ахмат» будет работать судья Михаил Вилков (Нижний Новгород).