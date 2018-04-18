Альберт Кошкин может повторить судьбу барона Фредерикса 

Как стало известно, Экспобанк, по иску которого Альберт Кошкин (как и ранее его сын — депутат регионального заксобрания Вадим Кошкин) был признан банкротом в конце прошлого года, обратился в мэрию с предложением лишить Кошкина-старшего звания «Почетный житель Новосибирска». Почетное звание ему было присвоено 23 июня 2010 года «за большой вклад в социально-экономическое развитие города Новосибирска». Кроме того, Альберт Кошкин в 2012 году стал почетным гражданином Республики Алтай.
Никакого решения на данный момент не принято, но прецедент лишения почетного звания в истории города был: 6 марта 1917 года чрезвычайное заседание городской думы вынесло постановление о том, чтобы самого первого Почетного жителя города Новониколаевска, графа Владимира Фредерикса лишить этого почетного звания. Причиной стало возмущение новониколаевских депутатов тем, что Фредерикс скрепил подпись императора Николая II об отречении от престола.