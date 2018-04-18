Участники благотворительного хоккейного «Матча звезд» надеются собрать более 2,5 млн руб.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. / ТАСС /. Организаторы и участники благотворительного хоккейного «Матча звезд», который пройдет в Екатеринбурге 27 апреля, надеются собрать более 2,5 млн рублей на строительство спортивной площадки в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин.

Основная цель благотворительного «Матча звезд» — сбор средств на строительство и реконструкцию спортивных площадок детских домов Свердловской области. В 2017 году «Матч звезд» позволил собрать порядка 1,6 млн рублей, средства были направлены на строительство спортивной площадки в селе Бутка.

"В этом году мы выбрали Нижний Тагил. Директора детских учреждений отправляют нам заявки, и мы выбираем более нужную, ценную, поэтому остановились на Нижнем Тагиле. В этом году мы должны собрать намного больше, потому что начали готовиться к матчу заранее, проводим большую рекламную компанию. Ожидаю, что соберем более 2,5 млн рублей", — сказал Шипулин

"В этом году мы хотим начать с того, что вместе со всем залом споем гимн России и поднимем флаг, потому что на Олимпиаде [в Пхёнчхане] у нас возможности это сделать не было. Я думаю, что многие нас поддержат, поймут. Все те спортсмены, которые не были приглашены на Олимпиаду, смогут здесь воспользоваться этим моментом. Я думаю, что и для спортсменов, и для зрителей это будет приятно — я когда исполняю гимн, хоть и про себя, у меня слезы наворачиваются", — подчеркнул Шипулин.