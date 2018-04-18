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На месте ларьков, снесенных в Красноярске, появится несколько стоянок
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На месте ларьков, снесенных в Красноярске, появится несколько стоянок 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Заместитель главы Красноярска Владислав Логинов на выездном заседании рассказал о планах администрации на освободившуюся от ларьков территорию. Серия стоянок должна помочь посетителям Краевой больницы решить проблему с парковкой. В месяц через это учреждение проходит до 10 тысяч человек. 70% пациентов иногородние, получившие направление в Краевую больницу.
— Возможность парковаться здесь будет бесплатна, — заявил Владислав Логинов. — Не хотелось бы, чтобы её занимали те, кто приезжает, скажем, на работу в этот район города. Поэтому вопрос регулирования использования парковки у краевой больницы будет прорабатываться.
В этом году освободившуюся территорию очистят, проложат тротуар и дорогу-дублёр с парковочными карманами. Будет благоустроена и другая сторона улицы.
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