На месте ларьков, снесенных в Красноярске, появится несколько стоянок

Заместитель главы Красноярска Владислав Логинов на выездном заседании рассказал о планах администрации на освободившуюся от ларьков территорию. Серия стоянок должна помочь посетителям Краевой больницы решить проблему с парковкой. В месяц через это учреждение проходит до 10 тысяч человек. 70% пациентов иногородние, получившие направление в Краевую больницу.

— Возможность парковаться здесь будет бесплатна, — заявил Владислав Логинов. — Не хотелось бы, чтобы её занимали те, кто приезжает, скажем, на работу в этот район города. Поэтому вопрос регулирования использования парковки у краевой больницы будет прорабатываться.

В этом году освободившуюся территорию очистят, проложат тротуар и дорогу-дублёр с парковочными карманами. Будет благоустроена и другая сторона улицы.