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Андрей Пятницкий: У «Спартака» не должно быть проблем с мотивацией
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Андрей Пятницкий: У «Спартака» не должно быть проблем с мотивацией 

Советский спорт 1 час назад
Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий рассказал, чего ждет от матча ½ финала Кубка России с «Тосно».
«Если смотреть объективно, то нынешний «Тосно» не является соперником, способным оказать сопротивление «Спартаку» в борьбе за Кубок России, — приводит «Р-Спорт» слова Пятницкого. — У команды из Ленинградской области сейчас совсем другие задачи: им нужно бороться за выживание в РФПЛ.
Тот факт, что «Спартак» считают самым главным претендентом на кубок, никак не должно влиять на игроков. У футболистов Массимо Карреры не должно быть проблем с мотивацией на этот матч».
Напомним, матч «Спартак» — «Тосно» пройдет 18 апреля на «Открытие Арене». Начало — 18:30 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
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