Андрей Пятницкий: У «Спартака» не должно быть проблем с мотивацией

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий рассказал, чего ждет от матча ½ финала Кубка России с «Тосно».

«Если смотреть объективно, то нынешний «Тосно» не является соперником, способным оказать сопротивление «Спартаку» в борьбе за Кубок России, — приводит «Р-Спорт» слова Пятницкого. — У команды из Ленинградской области сейчас совсем другие задачи: им нужно бороться за выживание в РФПЛ.

Тот факт, что «Спартак» считают самым главным претендентом на кубок, никак не должно влиять на игроков. У футболистов Массимо Карреры не должно быть проблем с мотивацией на этот матч».

Напомним, матч «Спартак» — «Тосно» пройдет 18 апреля на «Открытие Арене». Начало — 18:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча