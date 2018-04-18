Кулаковский: Россия по уровню использования TUE отстает от конкурентов

МОСКВА, 18 апреля. / ТАСС /. Терапевтические исключения на использование запрещенных препаратов (TUE) в России применяются в десятки раз меньше, чем у конкурентов. Об этом на заседании Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) заявил секретарь Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Алексей Кулаковский

В среду в Москве проходит заседание ФМБА, на котором организация отчитывается за работу в 2017 году.

"Еще один важный вопрос — использование терапевтических разрешений, хотя мы называем их исключениями. Мы отстаем по этому направлению от развитых спортивных стран в десятки раз — если мы оформляем, к примеру, сто таких исключений за год, то они тысячу, и это прямой фактор конкуренции", — заявил Кулаковский.