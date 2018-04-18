Заклятые друзья

18 апреля — большой день в истории российского футбола. Сразу два легендарных московских клуба празднуют день рождения — "Спартак" и «Динамо». Так сложилось, что самые непримиримые соперники, зародившие первое советское дерби, появились на свет в один день с разницей в год.

В этот день в 1922 году в Москве состоялся товарищеский матч, в котором приняли участие Замоскворецкий кружок спорта и совершенно новая, только что основанная команда «Московский кружок спорта Краснопресненского района» (МКС). На ее базе и будет создан один из сильнейших клубов страны — «Спартак».

В том же 1922 году к МКС присоединились братья Старостины: Николай, Александр , Андрей и Петр, которые сыграют ключевую роль в истории будущего суперклуба. Но до тех времен было далеко. Для начала энтузиасты получили разрешение на разбор нескольких заброшенных домов в районе Красной Пресни и строительство на их месте стадиона.

18 апреля 1923 года, когда МКС праздновал свой первый день рождения, в столице работало Учредительное собрание, на котором по инициативе заместителя начальника Политсекретариата войск ГПУ Московского округа Павла Уральца создавалась не просто новая команда, а целое спортивное общество — «Динамо». Название предложил Леонид Недоль-Гончаренко — начальник политотдела ГПУ, бывший рабочий одноименного завода, одного из крупнейших электромашиностроительных предприятий России. То же собрание утвердило и клубные цвета: белый и синий (эмблема в виде ромба с заглавной буквой «Д» внутри, придуманная Александром Борисовым, будет введена спустя три года, в 1926 году).

В тот день никто еще не подозревал, что МКС получил в подарок на день рождения одного из самых непримиримых соперников.

Впервые команды встретились 17 июня 1923. Исторический матч закончился победой краснопресненцев со счетом 3:2. С тех пор, за 95 лет истории, соперники провели 204 матча, в которых 75 раз выиграл «Спартак», 59 раз победила команда «Динамо» и 70 игр закончилось вничью. Однако несмотря на непримиримое соперничество, история клубов сильно переплетена. Не раз случалось, что игроки переходили в стан оппонента. А один из самых знаменитых наставников красно-белых — основатель спартаковского футбола Константин Бесков — пришел в команду именно из «Динамо».