Прогноз на матч Бёрнли — Челси: вернётся ли команда Конте в борьбу за топ-4

В перенесённом матче тридцать первого тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» примет «Челси». Команда Шона Дайча проводит удивительный сезон, а потому «пенсионерам» будет непросто увезти три очка со стадиона «Терф Мур». Тем не менее, подопечным Антонио Конте очень нужна победа, чтобы снова поверить в финиш в зоне Лиги чемпионов. "Евро-Футбол.ру" анонсирует грядущее противостояние.

Бёрнли

"Бёрнли" проводит просто невероятный сезон. Если не случится сенсаций, то в следующем сезоне «бордовые» выступят в квалификации Лиги Европы. Шон Дайч настоящий волшебник, ведь он добился фантастического прогресса при весьма ограниченных ресурсах. Вероятно, летом более статусные клубы попытаются заполучить Дайча на тренерский мостик. К перенесённому матчу с «Челси» «Бёрнли» подходит в прекрасной форме после пяти побед подряд в Премьер-лиге. Интересно, что четыре из них «бордовые» добыли с одинаковым счётом 2:1.

Челси

После поражения от «Тоттенхэма» «Челси» отставал от зоны Лиги чемпионов на внушительные десять очков. Но стоило команде Маурисио Почеттино проиграть «Манчестер Сити» (1:3) и сыграть вничью с «Брайтоном» (1:1), как интрига в борьбе за места в топ-4 возродилась. Если «Челси» в четверг обыграет на выезде «Бёрнли», то сократит отставание от «шпор» до пяти очков. На финише сезона календарь у «Тоттенхэма» не самый сложный, но в Премьер-лиге случается всякое. Так что подопечные Антонио Конте решительно настроены победить на «Терф Мур».

В лазарете у «Челси» числятся Давид Луис, Этан Ампаду и Дэнни Дринкуотер

Где смотреть матч

Игру на «Терф Мур», которая стартует в 21:45 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Статистика личных встреч

"Бёрнли" — «Челси»: +1=2-4. Разница мячей: 7-15.

Первый круг: 3:2.

В Премьер-лиге «Бёрнли» лишь раз смог обыграть «Челси». Случилось это в первом круге текущего сезона, когда команда Шона Дайча сенсационно победила на «Стэмфорд Бридж» со счётом 3:2.

Интересные факты

— «Бёрнли» не проигрывал в 7 последних домашних матчах Премьер-лиги, которые проходили во вторник, среду или четверг (4 победы, 3 ничьи).

— «Бёрнли» выиграл 5 последних матчей Премьер-лиги.

— «Челси» забивал во всех 7 своих матчах против «Бёрнли».

— В 4 последних матчах Премьер-лиги против «Бёрнли» «Челси» выиграл лишь раз (2 ничьих и поражение).

— Сеск Фабрегас принял участие в 3 голах в своих трёх выступлениях на «Терф Мур». Испанец забил за «Арсенал» и сделал 2 ассиста за «Челси».

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

"Бёрнли" находится в хорошей форме, однако «Челси» будет дополнительно мотивирован осечкой «Тоттенхэма». Команда Антонио Конте должна цепляться за шанс всё-таки финишировать в зоне Лиги чемпионов. Наша ставка: «Победа „Челси“ с коэффициентом 1.95.