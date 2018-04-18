К. Резцова: в детстве я очень часто обгоняла Кирилла Стрельцова

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, как начала заниматься биатлоном, и призналась, что в детстве пробовала силы и в других дисциплинах.

«В биатлон меня никто не приводил. В детстве я лыжами занималась, с трёх лет каталась. Занималась в секции после школы. Сейчас у нас есть такой Кирилл Стрельцов, вот его я в детстве обгоняла очень часто. У нас были такие соревнования: надо было эстафету бежать, чтоб в сумме у участников возраст был 40 лет, — 3 человека, обязательно одна девочка. У нас всегда бежал кто-нибудь маленький, и мы с Кирой вдвоем, нам было лет 12-13. И я всегда бежала последний этап, потому что быстрее Кирилла бегала.

В биатлон пришла позже. Бросила заниматься лыжами, начала заниматься танцами, полтора года прозанималась чирлидингом, мне очень нравилось, я стала чемпионкой России. Мне очень нравилось, я очень любила учиться на тот момент, и мне тяжело давалось, что нужно ездить на тренировку час туда и час обратно. Возвращалась уставшая, делала один урок, и всё. Плюс меня не очень любили в команде, потому что я очень быстро адаптировалась. Из подготовительной группы меня буквально через месяц перевели в основную, я начала танцевать с ними. И делала такие вещи, которые делают девчонки, которые занимаются 5-7 лет. И они такие: «Эмм… Иди отсюда!».

Меня правда не любили. Капитан команды чувствовала конкуренцию, завистливая, видимо. И я в один день просто сказала маме: «Не буду больше заниматься». Сидела дома месяц, наверное. Папа спросил: «Чего ты дома сидишь, я не понял? Иди, позанимайся лыжами хоть иногда». Я начала снова заниматься лыжами, прозанималась до 14 лет и спросила: «Можно буду стрелять?» Папа сразу сказал: «Конечно». Он же у нас стрелок. Даша уже занималась к тому времени 5 лет. Я ходила стрелять у папы в магазине — там в подвале стояла установка, стреляла из пневматики. Очень любила стрелять. Но в биатлоне оружие дают только с 14 лет, поэтому не было смысла переходить в биатлон раньше. Но когда пришла в 14 лет, я всех ногами обыгрывала, бешеная активность была», — сказала Резцова.

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