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На Среднем Урале будут возрождать сельские клубы
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На Среднем Урале будут возрождать сельские клубы 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
О необходимости привести в порядок сельские клубы Евгений Куйвашев высказался на совещании, на котором обсуждались приоритетные стратегические проекты в регионе. После выступления министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Дмитрия Дегтярева о развитии сельских территорий губернатор поинтересовался касаются ли планы культурной составляющей и сделал следующее заявление: «В некоторых населенных пунктах клуб — единственная площадка для общения».
«Нужно сесть и проанализировать: если где-то нужно, то ремонтировать или строить», — обратился к присутствующим глава региона Евгений Куйвашев.
Губернатор Свердловской области попросил в течение месяца разработать и предоставить ему план реализации поставленной задачи.
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