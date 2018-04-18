На Среднем Урале будут возрождать сельские клубы

О необходимости привести в порядок сельские клубы Евгений Куйвашев высказался на совещании, на котором обсуждались приоритетные стратегические проекты в регионе. После выступления министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Дмитрия Дегтярева о развитии сельских территорий губернатор поинтересовался касаются ли планы культурной составляющей и сделал следующее заявление: «В некоторых населенных пунктах клуб — единственная площадка для общения».

«Нужно сесть и проанализировать: если где-то нужно, то ремонтировать или строить», — обратился к присутствующим глава региона Евгений Куйвашев.

Губернатор Свердловской области попросил в течение месяца разработать и предоставить ему план реализации поставленной задачи.