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Воспитывающие детей-инвалидов экс-сотрудники МВД будут первыми получать соцвыплаты
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Воспитывающие детей-инвалидов экс-сотрудники МВД будут первыми получать соцвыплаты 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Уволенные сотрудники органов внутренних дел получат преимущественное право на получение социальных выплат, если воспитывают детей-инвалидов. Соответствующий закон 18 апреля одобрил Совет Федерации. Изменения вносятся в статью 4 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации» и в отдельные законодательные акты РФ.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Мухарбек Дидигов напомнил, что сейчас преимущества по получению выплат имеют уволенные сотрудники МВД, воспитывающие трёх и более детей, Герои РФ, а также ветераны боевых действий на территории Афганистана.
«Теперь мы включаем в эту категорию родителей детей-инвалидов», — сказал сенатор. Инициатива была подготовлена группой депутатов Госдумы во главе с руководителем фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым после многочисленных обращений граждан.
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