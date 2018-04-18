Воспитывающие детей-инвалидов экс-сотрудники МВД будут первыми получать соцвыплаты 

Уволенные сотрудники органов внутренних дел получат преимущественное право на получение социальных выплат, если воспитывают детей-инвалидов. Соответствующий закон 18 апреля одобрил Совет Федерации. Изменения вносятся в статью 4 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации» и в отдельные законодательные акты РФ.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Мухарбек Дидигов напомнил, что сейчас преимущества по получению выплат имеют уволенные сотрудники МВД, воспитывающие трёх и более детей, Герои РФ, а также ветераны боевых действий на территории Афганистана.
«Теперь мы включаем в эту категорию родителей детей-инвалидов», — сказал сенатор. Инициатива была подготовлена группой депутатов Госдумы во главе с руководителем фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым после многочисленных обращений граждан.