Стадион «Аванград» в Саратове утопает в грязи

Спортивное сооружение в среду 18 апреля посетил министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов

На момент приезда на стадион нашего корреспондента на месте лениво работали рабочие, складывалось впечатление, что они просто гоняли грязь с места на место. Кстати, чтобы добраться до стадиона, нужно сделать марш бросок через грязь, лужи чуть ли не вброд от остановки общественного транспорта.

На самом стадионе постелен газон с проплешинами, а ливневки по краям поля утопают в грязи.

Председатель общественной организации по противодействию коррупции Кирилл Егоров прибыл на место разобраться, куда же делись деньги, выделенные на реконструкцию «Авангарда».

«Здесь по проекту должны были вложить деньги федералы, но в сроки наша область не уложилась и соответственно денег никаких не выделят. Лично мое мнение: стройку нужно заморозить. Ни у города, ни у области денег на восстановление такого стадиона нет, да и есть масса других объектов куда можно было эти средства вложить», — скептически высказался общественник-антикоррупционер.

Приехавший на место Абросимов начал рассказывать журналистам про стадионы города и то, какие работы там проводились. Он сообщил, что здесь в округе нет спортивных сооружений, поэтому стоит задача сделать спортивное ядро — спортивный центр Кировского района. С ворк-аут площадкой, беговыми дорожками. По словам министра, это будет крупный спортивный центр. Единственное «но»: на нем нельзя бегать круглосуточно в бутсах профессионалам по этому они будут тренироваться 4 часа в день.

«Наша основная задача восстановить стадион чтобы он был доступен для жителей Саратова. Это делается не для чемпионата а для жителей города!», — полагает Абросимов.

Внятного ответа на вопрос, куда же ушли федеральные миллионы, выделенные на реконструкцию «Авангарда», журналисты так и не услышали.