Прогноз на матч Лестер — Саутгемптон: фаворит тот, кому очки нужнее

В рамках тридцать пятого тура чемпионата Англии «Лестер» примет «Саутгемптон». Команда Клода Пюэля не теряет надежд достать «Бёрнли» на седьмой позиции в турнирной таблице и попасть в еврокубки, в то время как коллектив Марка Хьюза остро нуждается в очках в свете борьбы за выживание. "Евро-Футбол.ру" анонсирует грядущее противостояние на «Кинг Пауэр».

Лестер

"Лестер" ещё надеется достать «Бёрнли» на седьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги и попасть в еврокубки. Седьмая строчка станет билетом в квалификацию Лиги Европы в том случае, если «Саутгемптон» не выиграет Кубок Англии. Команда Клода Пюэля отстаёт от «бордовых» на девять очков. Шансы «лис» невелики, но впереди пять игр, и случиться может всякое. После поражений от «Ньюкасла» и «Бёрнли» с одинаковым счётом 1:2 в четверг «Лестер» рассчитывает вернуться на победную полосу.

Саутгемптон

Руководство «Саутгемптона» наверняка жалеет о решении расстаться с Клодом Пюэлем, несмотря на занятое в прошлом сезоне восьмое место и попадание в финал Кубка лиги. Француз сейчас неплохо работает с «Лестером», а вот «святые» опустились до борьбы за выживание. В трёх последних матчах Премьер-лиги «Сотон» проигрывал, что привело к увеличению его отставания от «зоны жизни» до пяти зачётных баллов. Пора подопечным Марка Хьюза просыпаться и начинать набирать очки, иначе есть перспектива следующий сезон провести в Чемпионшипе.

Где смотреть матч

Игру на «Кинг Пауэр», которая стартует в 21:45 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 2». Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

"Лестер" — «Саутгемптон»: +9=8-6. Разница мячей: 35-34.

Первый круг: 4:1.

В двух последних матчах «Лестер» и «Саутгемптон» громили друг друга с разницей в три мяча. В прошлом сезоне «лисы» победили 3:0, а в первом круге этого сезона «святые» взяли реванш и выиграли со счётом 4:1.

Интересные факты

— «Лестер» может дважды обыграть «Саутгемптон» в одном розыгрыше Премьер-лиги впервые с сезона 1999/00.

— «Лестер» может впервые с сентября проиграть 2 домашних матчах подряд.

— «Саутгемптон» ни разу не выигрывал на стадионе «Кинг Пауэр» (2 ничьи, 2 поражения).

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

"Саутгемптон" остро нуждается в очках, отступать команде просто некуда. Команда Марка Хьюза приложит все усилия, чтобы успешно выступить на «Кинг Пауэр». В будущем матче фаворитом, на наш взгляд, будет та команда, которой нужнее. Наша ставка: «X2» с коэффициентом 1.6.