Чемпион Олимпиады‑1972 примет участие в баскет‑шоу в Ликино‑Дулеве 22 апреля

Жителей подмосковного Ликино-Дулева приглашают на баскет-шоу, которое пройдет во Дворце спорта «Молодежный» в Куровском 22 апреля, почетным гостем станет чемпион мюнхенской Олимпиады 1972 года, баскетболист Иван Едешко , сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем всех неравнодушных к спорту на зрелищное баскет-шоу в ДС «Молодежный» города Куровское 22 апреля. Для зрителей подготовлена большая развлекательная программа: турнир по стритболу, баскетбольные конкурсы с призами, матч-шоу команд «ЛиАЗ» и «Звезда», фотосессия и автографы легендарного баскетболиста, героя мюнхенской Олимпиады-72 Ивана Едешко. Начало в 11:00», — говорится в сообщении.

Баскетболист Иван Едешко — герой Мюнхена-1972, именно благодаря его пасу через всю площадку и последующему точному броску Александра Белова сборная США потерпела первое в истории поражение на Олимпиаде. Последние три секунды того поединка во всем мире обсуждают до сих пор.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, тогда американцы не только не вышли на церемонию награждения, отказавшись от серебряных медалей, но и составили завещание, в котором наказали своим детям, внукам и правнукам никогда не забирать награды. О легендарном поединке в 2017 году в телепрокат вышел российский фильм «Движение вверх».