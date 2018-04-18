Мы помним и гордимся: свердловский футболист Николай Самарин

Первый мастер спорта СССР в Свердловской области по футболу Николай Самарин родился 4 декабря 1924 года в Нижнем Тагиле. В детстве у нашего героя проявилась любовь к спорту: он хорошо играл и в хоккей, и в футбол, но, в конце концов, чаша весов склонилась ко второму.

В 1935 году Николай Александрович стал заниматься футболом в нижнетагильской юношеской команде. Самарин был универсальным игроком. Если на заре карьеры он выступал на фланге нападения, то со временем решил, что больше пользы будет приносить в обороне.

Серьезную карьеру Николай Самарин начал в «Локомотиве» (Нижний Тагил).

В те годы футболисты давали друг другу разные прозвища, Самарину досталось самое странное — «Хабиздула» (доподлинно не известно, что это означает).

После двух лет игры за «Локо» Самарин был зачислен в ДКА (Свердловск).

В 1942 году Николая Самарина призвали в армию. Сначала его направили на курсы усовершенствования командного состава при Генеральном штабе Вооруженных Сил СССР, где готовили десантников. Учеба проходила в Раменском с октября 1942 по март 1943 года.

На фронте Самарин воевал в составе десятой десантной бригады на 2-м и на 3-м Украинских фронтах. Был ранен в ногу. Николай Александрович думал, что из-за этого навсегда расстанется с футболом, но не тут-то было.

После ранения он вернулся в Нижний Тагил, где стал играть за команду «Металлург». С 1944 по 1946 годы Самарин был игроком столичного «Локомотива», а в 1947 — свердловского ОДО.

Далее он выступал за челябинский «Дзержинец», позднее последовала «командировка» в «Шахтер» из Сталино (ныне — Донецк). Кстати, в 1951 году с этой командой Самарин стал бронзовым призером чемпионата страны.

В 1953 году Николай Александрович перешел в ленинградский «Зенит» , где в скором времени стал капитаном и лидером команды. Здесь Самарин провел лучшие годы своей карьеры. За четыре года в «Зените» он пропустил лишь один матч из-за дисквалификации.

Николай Самарин не обладал выдающейся техникой и скоростью, но надежно действовал на своей позиции в обороне: умело играл при отборе мяча, хорошо играл головой, отличался бойцовскими качествами.

За «Зенит» Самарин выступал до 1956 года. Поскольку главный тренер ленинградцев решил взять курс на омоложение, то 32-летнего футболиста попросили уйти. Заканчивал игровую карьеру он в другом клубе северной столицы — «Трудовых резервах». Николая Самарина также привлекали к играм второй сборной СССР и сборной профсоюзов страны.

Сразу после завершения карьеры футболиста Николай Самарин начал свой тренерский путь. В 1958 году он возглавил свердловский «Машиностроитель» (будущий «Уралмаш» и «Урал» ). В Свердловск в качестве тренера Самарин возвращался в дальнейшем еще дважды — в 1965 и 1985 годах.

За тренерскую карьеру Самарин успел поработать со многими командами, среди которых «Локомотив» (Челябинск), «Алга» (Фрунзе), «Луч» (Владивосток), «Звезда» (Пермь), СКА (Ростов-на-Дону), «СКА-Карпаты» (Львов) и «Галичина» (Дрогобыч).

В 1970 году Самарину первым из уральских футболистов было присвоено звание «Мастер спорта СССР» по футболу. Спустя два года он удостоился другого престижного титула — «Заслуженный тренер РСФСР». Умер Николай Самарин 11 января 1998 года в Екатеринбурге.

Данью памяти известному игроку и тренеру уже давно стал турнир ветеранов команд мастеров уральского футбола из Екатеринбурга, Перми, Челябинска и Нижнего Тагила.

Мероприятие проходит под эгидой областной федерации футбола и ФК «Урал».

Кстати, в прошлом году «Урал» выбирал названия для трибун стадиона «СКБ-Банк Арена». Клуб решил, что все четыре трибуны стадиона получат имена прославленных футболистов команды.

По итогам голосования болельщиков трибуну «А» назвали в честь Евгения Сесюнина. Лишь немного голосов для победы не хватило имени Николая Александровича Самарина.

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В преддверии 9 мая overtime.life продолжает серию материалов, посвященных уральским спортсменам — героям Великой Отечественной войны

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