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«Наполи» обыграл «Удинезе»
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«Наполи» обыграл «Удинезе» и сократил отставание от «Ювентуса» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: «Наполи»
"Наполи" на своем поле одержал победу над "Удинезе" со счетом 4:2 в матче 33-го тура итальянской Серии А. Об этом сообщает "Советский спорт".
Голами в составе победителей отметились Лоренцо Инсинье, Рауль Альбиоль, Аркадиуш Милик и Лорензо Тонелли.
За "Удинезе" голы забивали Якуб Янкто и Сванте Ингельссон.
"Наполи" сократил свое отставание от "Ювентуса" в турнирной таблице чемпионата Италии до четырех очков.
Италия — Серия А. 33-й турНаполи (Неаполь) — Удинезе (Удине) — 4:2Голы: 0:1 — Янкто — 41, 1:1 — Инсинье — 45+2, 1:2 — Ингельссон — 55, 2:2 — Альбиоль — 64, 3:2 — Милик — 70, 4:2 — Тонелли — 75
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