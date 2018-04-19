«Наполи» обыграл «Удинезе» и сократил отставание от «Ювентуса»

"Наполи" на своем поле одержал победу над "Удинезе" со счетом 4:2 в матче 33-го тура итальянской Серии А. Об этом сообщает "Советский спорт".

"Наполи" сократил свое отставание от "Ювентуса" в турнирной таблице чемпионата Италии до четырех очков.

Италия — Серия А. 33-й турНаполи (Неаполь) — Удинезе (Удине) — 4:2Голы: 0:1 — Янкто — 41, 1:1 — Инсинье — 45+2, 1:2 — Ингельссон — 55, 2:2 — Альбиоль — 64, 3:2 — Милик — 70, 4:2 — Тонелли — 75