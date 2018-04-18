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Минэнерго не видит рисков для снабжения нефтепродуктами во время ЧМ-2018
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Минэнерго не видит рисков для снабжения нефтепродуктами во время ЧМ-2018 

Rambler News Service 1 час назад
Минэнерго РФ не видит рисков со снабжением нефтепродуктами во время проведения чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018), в том числе в связи с ограничениями перевозок опасных грузов, сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов в кулуарах Национального нефтегазового форума.
«Опыт во время проведения Кубка конфедераций будет сейчас транслирован во время проведения чемпионата мира. Проблем с нефтепродуктообеспечением не будет. Министерство энергетики вводить ограничений (на перевозку нефтепродуктов. — RNS) не планирует. Была задача создать запасы, чтобы текущие остатки в регионах проведения были соответствующими ожиданиям — эта работа ведётся и выполняется», — отметил он.
Замглавы Минэнерго добавил, что ситуация «абсолютно прозрачная и понятная».
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