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Шэрон Стоун завела щенка
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Шэрон Стоун завела щенка 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Положа руку на сердце, больше всего поклонников Шэрон Стоун сейчас интересует вопрос: правда ли, что 60-летняя актриса помолвлена с любовником на 19 лет себя младше? Поводом для разговоров о помолвке послужили снимки с каникул в Майами, на которых Шэрон рядом с 41-летним итальянским мачо Анджело Боффа выглядит влюбленной и счастливой, а на безымянном пальце у нее сияет бриллиантовое кольцо. Однако Стоун от всех слухов о третьем замужестве отмахивается, предпочитая делиться с фанатами куда менее личной информацией.
Недавно актриса растопила сердца всех своих подписчиков, выложив в Instagram фотографии с новым членом своей семьи — крошечным щенком французского бульдога, которого она назвала Бандитом. «Мы с Джо рады приветствовать его нового друга», — подписала снимки Шэрон. Теперь это целая собачья команда! Стоун, как известно, большая любительница французских бульдогов: своего первого пса, Джо, она завела уже давно, но, видимо, посчитала, что одному ему живется слишком скучно. Что же, теперь положение исправлено: чуть позже Шэрон опубликовала видео, на котором Бандит дурачится и нападает на Джо, пока тот пытается почесать за ухом. «Кажется, Джо начинает немного ревновать… Ну ничего, они подружатся», — поделилась актриса.
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