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Юбилей «Динамо» отпраздновали сотрудники столичного главка Росгвардии
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Юбилей «Динамо» отпраздновали сотрудники столичного главка Росгвардии 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Спортсменов, тренеров, юных динамовцев и ветеранов с 95-летием общества «Динамо» также поздравил директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов.
В среду, 18 апреля, в день 95-летия Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Олимпийский Чемпион и серебряный призер Олимпийских игр в лыжных гонках, офицер Росгвардии, подполковник Александр Легков и Олимпийский Чемпион по пятиборью, офицер Росгвардии, старший лейтенант Александр Лесун провели утреннюю зарядку-флешмоб с сотрудниками столичного главка Росгвардии.
Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве
Поздравляя Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» с 95-летием, Александр Легков пожелал всем счастья, здоровья, благополучия, спортивных достижений.
-Росгвардию и общество «Динамо» невозможно представить друг без друга, — отметил Легков.
Подобного рода спортивное мероприятие проводится впервые в истории Росгвардии.
-В сегодняшнем флешмобе приняли участие более пятидесяти сотрудников, которые после комплекса спортивных упражнений и утренней пробежки выстроились в фигуру «95» и передали эстафету военнослужащим и сотрудникам Росгвардии Санкт-Петербурга, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Спортсменов, тренеров, юных динамовцев и ветеранов с 95-летием общества «Динамо» также поздравил директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Команда, без которой…
Колонка обозревателя «ВМ» Александра Лосото
В преддверии динамовского юбилея знаменитый футбольный тренер Газзаев пожелал команде выиграть наконец чемпионат страны. Десятилетиями поклонники бело-голубых с горечью наблюдают, как не играет, а мучается на поле эта некогда славная команда (далее…).
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