Волгоградские паралимпийцы завоевали две медали на чемпионате по бочча

На чемпионате России по бочча среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, проходившем в Тульской области, волгоградские спортсмены выиграли две медали.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета спорта, всего в различных классах инвалидности было разыграно семь комплектов наград, на которые претендовали более 100 участников из 23 регионов России.