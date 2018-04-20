Волгоградские паралимпийцы завоевали две медали на чемпионате по бочча 

На чемпионате России по бочча среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, проходившем в Тульской области, волгоградские спортсмены выиграли две медали.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета спорта, всего в различных классах инвалидности было разыграно семь комплектов наград, на которые претендовали более 100 участников из 23 регионов России.
Волгоградец Роман Мухин в личной категории в классе ВС-2 боролся за медали в компании 30-ти претендентов и завоевал «серебро» чемпионата. Успешно выступила в командном первенстве и сборная регионального Центра развития адаптивных видов спорта. Боччисты Роман Мухин, Максим Гринько, волжанин Сергей Дятлов, Татьяна Недогреева, Егор Литвинский из Михайловки в поединке за третье место выиграли у рязанской сборной, завоевав «бронзу» чемпионата.