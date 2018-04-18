«Гордость» «Барселоны» исчезает из команды

Две победы до чемпионства

«Теперь «Барселона» находится на расстоянии двух побед от завоевания седьмого чемпионского титула за 10 лет, но ей пришлос нелегко в том, чтобы набрать этот балл в матче против «Сельты», поскольку Иаго Аспас принес заслуженную ничью галисийцам. Между голами гостей, которые провели Усман Дембеле Пако Алькасер , пришлось взятие ворот хозяевами благодаря Хонни Кастро, что открыло перед каталонцами дорогу к своему первому успеху на «Балаидос» с 2015 года. Тем не менее, лидеру Примеры не удалось удержать три очка, ведь блестящий Аспас забил спорный мяч на 82-й минуте после того, как поле после своего удаления покинул Серхи Роберто", — пишет в материале портала ESPN Сэм Марсден

«Ничья — не самый худший исход для гостей, которые сделали девять замен в сравнении с поединком против «Валенсии» в прошлую субботу. Они продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 40 матчей, и теперь на 12 очков опережают своего главного преследователя в лице «Атлетико». Им нужно всего шесть очков в последних пяти турах Примеры, чтобы оформить свой 25-й чемпионский титул».

«Сельта» испортила приятную статистику «Барселоне»

«Эрнесто Вальверде проводит довольно классную работу в первый же год своей работы у руля «Барселоны», однако ничья 2:2 в Виго не позволила «блауграна» добыть победу над каждым из участником первенства во время своего шествия к золотым медалям. Оба ее матча против галисийцев в нынешней кампании завершились ничьей 2:2, в которых центральной фигурой был Аспас», — отмечает на страницах Marca Давид Пекер.

«Это не самое уникальное достижение, к которому стоит стремиться, ведь на протяжении последних семи сезонов всегда была хотя бы одна команда, победившая по крайней мере по одному разу каждого из соперников в Примере. Потерпев в этом неудачу, каталонцы не смогли отметиться достижением, которое могло бы стать для них пятым в клубной истории. Победа на «Балаидос» также означала бы повторение рекорда сине-гранатовых по гостевым викториям в одном сезоне Ла Лиги, и теперь они также могут повторить рекорд "Реала" по числу выездных побед (16) в одной кампании».

Вальверде выучил урок

«Эрнесто Вальверде критиковали за недостаточную ротацию команды, особенно в свете неудачи в дуэли с «Ромой» в Лиге чемпионов на прошлой неделе, но только в поединке против «Сельты» он перетасовал свой состав. Рулевой «Барселоны» ставил с первых минут одну и ту же группу игроков большую часть сезона, и его подопечные выглядели уставшими, из-за чего потерпели поражение в Риме. За три дня до этого «блауграна» играла сильнейшим составом домашнюю встречу против «Леганеса» дома в Примере, тогда как более грамотным было бы предоставить отдых основным исполнителям и не заплатить за такое решение неудачей в Италии», — рассуждает Бен Хэйуорд в материале портала Goal.com.

«Конечно, вылет клуба из Лиги чемпионов обусловлен куда большими факторами, чем просто усталостью, однако более свежие и готовые к ответному матчу каталонцы могли выстоять на «Стадио Олимпико» и пройти в полуфинал. В любом случае, этого не произошло, и Вальверде применил ротацию только перед выездом в Виго… Возможно, его решение было принято слишком поздно, но наставник сине-гранатовых, похоже, наконец, выучил важный урок, и несмотря на все проблемы, сейчас «Барселона» близка к завоеванию двух трофеев в одном сезоне».

Ни одного воспитанника в основе за 16 лет «В основе «Барселоны» на матч против «Сельты» впервые за 16 лет не оказалось ни одного воспитанника клуба — в последний раз ни одного выпускника прославленной академии «Ла Масия» не было в старте коллектива 6 апреля 2002 года в поединке против «Атлетика». на данный момент 31 процент (семеро из 24-х) игроков первой команды прошел через систему каталонцев: Жерар Пике , Серхи Роберто, Алейш Видаль , Серхио Бускетс, Андрей Иньеста, Жорди Альба Лионель Месси ; учитывая, что Иньеста и Видаль близки к уходу грядущим летом, этот процент обещает уменьшиться в следующем сезоне, ведь только Карлес Аленья и при большом рвении Абель Руис , а также Миранда, могут получить повышение из «Барсы-Б» в ближайшем будущем. Более того, нехватку собственных талантов подчеркивает еще и то, что за последние три года вторая команда выпустила за пределы клуба не менее 34 исполнителей вместо того, чтобы те пошли по стопам Месси и компании», — отмечает на страницах AS Хуан Хименес.