Молодежь Алтуфьева приняла участие в спартакиаде по военно-спортивному многоборью

В понедельник, 16 апреля, команда Алтуфьевского района приняла участие в спартакиаде молодежи допризывного возраста по военно-спортивному многоборью. Об этом сообщили в досуговом и спортивном центре «ЭПИ-Алтуфьево».

— Участники в возрасте от 16 до 17 лет продемонстрировали свои умения в разборке-сборке автомата, надевании ОЗК, челночном беге и стрельбе из пневматической винтовки. Отдельную благодарность ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево» выражает тренеру Сергею Щербинину , — уточнили в центре.

Напомним, центр «ЭПИ-Алтуфьево» находится по адресу: ул. Костромская, д. 14а. (вт)