Глава Качканара: Если «Металлист» закроется, всех трудоустроить не удастся

На первой в этом году встрече глав муниципалитетов мэр Качканара Сергей Набоких прокомментировал корреспонденту «ФедералПресс» закрытие завода, который находится на гране банкротства. Сотрудники «Металлиста» безработными еще не числятся, но предприятие «стоит» и выплачивать долги по зарплате собственник начал людям только сегодня.

«Социальная напряженность имеет большой градус. Второго такого предприятия в городе не построить. Мы оцениваем это как порядка тысячи рабочих мест: это не только те люди, что трудятся на предприятии, но и сотрудники подрядных организаций, и так далее. Это очень много. По центру занятости мы предложить такое количество рабочих мест не сможем. Есть меры переобучения, есть предложения по выездам в другие места для работы на профильных предприятиях, но не все готовы к переезду: где-то работают всей семьей, много матерей-одиночек трудится. Мы надеемся на то, чтобы раскрыть это предприятие теми или иными способами», — рассказал корреспонденту «ФедералПресс» Сергей Набоких.

По мнению мэра города, одной из причин ситуации с «Металлистом» могло стать то, что его директор влез в большие кредиты ради модернизации производства. Сейчас на заводе новейшие голландские и немецкие станки, также есть новая итальянская линия. Если бы предприятие заработало на полную мощность, то трудиться на нем смогло бы до 1200 человек. Для сравнения на градообразующем предприятии Качканара — ГОКе (входит в «Евраз» , прим.ред.) работает около 6000 человек.

Ранее редакция «ФедералПресс» писала о том, что рабочие «Металлиста» выходили на митинг. Также сотрудники качканарского завода требовали встречи с собственником «Евраза» Романом Абрамовичем . Дело в том, что в 90-ые годы «Евраз» выкупил градообразующее предприятие Качканара ГОК, а «Металлист» приобретать не стал. Хотя два объекта работали в связке: «Металлист» служил ГОКу ремонтной базой. В своих бедах сотрудники «Металлиста» винят «Евраз».

Фото: Новыйкачканар.рф