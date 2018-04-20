Брюсов: для борцов на ЧЕ-2018 в Каспийске будет организована «спортивная деревня»

МОСКВА, 20 апреля / ТАСС /. Для борцов во время проведения чемпионата Европы 2018 года в Каспийске будет организован специальная «спортивная деревня». Об этом ТАСС сообщил вице-президент Европейского отделения Объединенного мира борьбы (UWW-Europe) Георгий Брюсов

"Одним из ноу-хау чемпионата Европы по спортивной борьбе станет организация проживания и тренировок его участников в формате «спортивной деревни», который используется на Олимпийских играх", — сказал Брюсов.

Также он отметил, что «спортивная деревня» будет организована для борцов на базе санатория «Каспий», где спортсменам будут предоставлены все удобства, которые помогут сократить время перемещения от отеля до зала соревнований для обязательной процедуры взвешивания.

"В январе начал действовать новый регламент для главных турниров UWW, по которому соревнования в каждом весе проходят в два дня с двумя утренними взвешиваниями, при этом борцам приходилось ехать с утра в зал соревнований на взвешивание, после чего у них было всего два часа на завтрак и восстановление до первой схватки. Проанализировав мнение борцов и специалистов, Федерация спортивной борьбы России и оргкомитет чемпионата Европы приняли решение задать новый стандарт организационных возможностей. На базе санатория «Каспий» для борцов будет организовано не только проживание и питание, но и тренировочный зал. Здесь же будут проходить процедуры медицинского освидетельствования, взвешивания, жеребьевки борцов, технические совещания с представителями команд, санаторий полностью готов к приему участников соревнований", — добавил Брюсов.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет с 30 апреля по 6 мая.