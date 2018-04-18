В Самару приедет Парк футбола ЧМ-2018 

21 и 22 апреля на площади имени Куйбышева развернётся Парк футбола ЧМ-2018. Гостей мероприятия приглашают с 12 до 20 часов. Здесь любителей спорта ожидают игры на открытом воздухе, фотосессии с талисманом мундиаля, мастер-классы от футболистов с мировым именем. В их числе Иван Кордоба, бывший защитник миланского «Интера» и сборной Колумбии, Дмитрий Сенников, экс-защитник московского «Локомотива» и сборной России. Место выбрано не случайно: во время мирового первенства на самой большой площади в Европе пройдёт фестиваль болельщиков. Отметим, до Самары Парк футбола уже посетил Сочи, Ростов-на-Дону, Волгоград и Саранск.
Фото: ТРК «Губерния»