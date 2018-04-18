Начальник областного гарнизона полиции вручил юным жителям Самарской области главный документ страны

Сегодня, 18 апреля, в здании Правительства Самарской области состоялось торжественное вручение паспорта гражданина Российской Федерации 25 жителям самарской губернии. Мероприятие приурочено к Дню воинской славы России — одной из важнейших памятных дат в истории нашей страны — победе русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 году.

Мероприятие началось с гимна Российской Федерации, после чего с приветственным словом выступил начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников . Обращаясь к присутствующим, генерал-майор полиции отметил всю важность момента.

Затем в торжественной обстановке начальник областного главка полиции, председатель Самарской областной общественной организации «Союз генералов Самары» генерал армии Герой России Александр Баранов , и.о. министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина и начальник штаба регионального отделения всероссийского детского-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Самарской области Алексей Родионов вручили ребятам паспорта гражданина Российской Федерации, а также ценные подарки.

Дети с удовольствием поделились своими впечатлениями и рассказали о чувстве ответственности, которое они испытали, получив паспорт гражданина Российской Федерации. Официальная часть мероприятия завершилась общим фото на память.