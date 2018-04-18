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Начальник областного гарнизона полиции вручил юным жителям Самарской области главный документ страны
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Начальник областного гарнизона полиции вручил юным жителям Самарской области главный документ страны 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Сегодня, 18 апреля, в здании Правительства Самарской области состоялось торжественное вручение паспорта гражданина Российской Федерации 25 жителям самарской губернии. Мероприятие приурочено к Дню воинской славы России — одной из важнейших памятных дат в истории нашей страны — победе русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 году.
Мероприятие началось с гимна Российской Федерации, после чего с приветственным словом выступил начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников. Обращаясь к присутствующим, генерал-майор полиции отметил всю важность момента.
Затем в торжественной обстановке начальник областного главка полиции, председатель Самарской областной общественной организации «Союз генералов Самары» генерал армии Герой России Александр Баранов, и.о. министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина и начальник штаба регионального отделения всероссийского детского-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Самарской области Алексей Родионов вручили ребятам паспорта гражданина Российской Федерации, а также ценные подарки.
Дети с удовольствием поделились своими впечатлениями и рассказали о чувстве ответственности, которое они испытали, получив паспорт гражданина Российской Федерации. Официальная часть мероприятия завершилась общим фото на память.
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