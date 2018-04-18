Павел Ротенберг начнет юниорский чемпионат мира в звене с Завгородним и Соркиным 

В Челябинске юниорская сборная завершила подготовку к домашнему чемпионату мира. В заключительной тренировке перед стартом турнира участвовали 23 хоккеиста в следующих сочетаниях:
Красные: Галенюк — Журавлев, Марченко — Морозов — Исхаков;
Белые: Малышев — Мисюль, Завгородний — Соркин — Ротенберг;
Синие: Охотюк — Романов, Кизимов — Жабреев — Дорофеев;
Желтые: Жиляков — Замула, Спиридонов — Михайлов — Подколзин;
Вратари: Мифтахов, Исаев Д., Исаев М.
С трибуны за занятием наблюдали запасные Олег Зайцев, Никита Зоркин, Артемий Князев и Александр Романов. По информации «СЭ» они не попадут в заявку на турнир и вскоре покинут команду. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Паша Ротенберг начнет турнир с Завгородним и Соркиным. Отцепят Зайцева, Зоркина, Князева и Ртищева #U18 pic.twitter.com/LF02w7sYLl
— Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 18 апреля 2018 г.