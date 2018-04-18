Ещё
Павел Ротенберг начнет юниорский чемпионат мира в звене с Завгородним и Соркиным
Далее:
Читайте также:
Ещё

Павел Ротенберг начнет юниорский чемпионат мира в звене с Завгородним и Соркиным 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
В Челябинске юниорская сборная завершила подготовку к домашнему чемпионату мира. В заключительной тренировке перед стартом турнира участвовали 23 хоккеиста в следующих сочетаниях:
Красные: Галенюк — Журавлев, Марченко — Морозов — Исхаков;
Белые: Малышев — Мисюль, Завгородний — Соркин — Ротенберг;
Синие: Охотюк — Романов, Кизимов — Жабреев — Дорофеев;
Желтые: Жиляков — Замула, Спиридонов — Михайлов — Подколзин;
Вратари: Мифтахов, Исаев Д., Исаев М.
С трибуны за занятием наблюдали запасные Олег Зайцев, Никита Зоркин, Артемий Князев и Александр Романов. По информации «СЭ» они не попадут в заявку на турнир и вскоре покинут команду. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Паша Ротенберг начнет турнир с Завгородним и Соркиным. Отцепят Зайцева, Зоркина, Князева и Ртищева #U18 pic.twitter.com/LF02w7sYLl
— Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 18 апреля 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Россия прибыла в Ярославль на матч против Швеции без Дацюка Елизавета II впервые даст старт Лондонскому марафону "СЭ", РФС и РФПЛ наградили Промеса!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортивный бойкот Украины продержался меньше месяца14
Отсидевший в США российский хоккеист снова поедет в НХЛ
Названы причины отказа Усика от поединка в России8
Скончался самый долговременный чемпион в истории WWE
WADA решило «добить» Россию97
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение