Впервые за 20 лет в Нижнем Новгороде пополнили реестр выявленных исторических памятников

В реестр вошли:

дом причта церкви Трех Святителей (1911 года постройки) — Славянска, 1;

жилой дом (1895 г.) — Славянская, 3;

жилой дом (1888 г.) — Славянская, 4;

жилой дом Гусевых (1907 г.) — Славянская, 4а;

жилой дом (вторая половина XIX века) — Студеная, 45;

главный дом усадьбы А. Н. Седова (1904-1906 г.г.) — Студеная 49/6.

— Статус «выявленного объекта» — промежуточный перед постановкой памятника на госохрану навсегда Он защитит объекты от уничтожения, несмотря на обязанность администрации как можно скорее снести. До тех пор, пока не будет окончательно ясен вопрос, за чей счёт восстанавливать и как использовать их в дальнейшем. Пока такой ясности, к сожалению, нет. По крайней мере, нам это не озвучивают, — пояснила юрист Марина Чуфарина.

Здания были расселены осенью, и по закону их должны были немедленно снести. Да и без присмотра они бы все равно сгорели от костра или сгнили от сырости. Эти дома уже облюбовали мародеры — ободрали кровлю, их стали заливать дожди. Акивисты бросили клич — нижегородцы собрали деньги на консервацию и спасли дома. За историческую застройку вступилась тогдашняя глава города Елизавета Солонченко . В ноябре на круглом столе заявки по ним вручили руководителю управления госохраны ОКН Надежде Преподобной. Результат — приказ о включении зданий в реестр.

Такого не было лет 20, вспоминают градозащитники. В последние годы памятники истории и архитектуры только исчезали из списка ОКН десятками и даже сотнями. Самый вопиющий случай, когда в 2014 году одним росчерком лишили статуса 304 церкви и часовни, комплексы 5 монастырей (в том числе 3 храма и 14 зданий), 2 мечети, 1 католический костел плюс еще 16 зданий, принадлежавших когда-то храмам (дома причта и т. п.) Всего почти 350 объектов XVII — начала XX вв.

Но ложка дегтя все-таки есть и в этой новости. В списке выявленных ОКН не оказалось дома N2 по улице Славянской. Здание принадлежит Нижегородской епархии. По слухам, подворье Дивеевского монастыря собирается ломать его и пристраивать дополнительный объём в 4 этажа под келейный корпус и воскресную школу. Якобы уже получено разрешение на стрительство.

NN.ru направил официальный запрос в епархию. На момент публикации ответ не получен. Но на встрече митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия с руководителями СМИ главный редактор портала задал ему волнующий нас вопрос.

— Я еще недостаточно глубоко погружен в эту проблематику. Надо посмотреть материалы и в каком состоянии находится здание, — сказал Владыка. — У нас нет задачи разрушать историческую среду нашего города. Буду рад, если нам предоставят документы в подтверждение того, что здание имеет большую значимость.

Также он напомнил, что все годы, что находится во главе Нижегородской епархии (а сейчас — Нижегородской митрополии), РПЦ занимается сохранением и восстановлением культурного наследия:

— Посмотрите, сколько храмов, сколько зданий восстановлено. У нас работает огромное количество специалистов: архивариусов, историков, проектировщиков… Будем рады новым людям, которые будут нам помогать сохранять историческое и культурное наследие.