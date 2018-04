Дэвид Боуи появился на транспортных картах

В Бруклинском музее, в Нью-Йорке, проходит одна из самых примечательных выставок этого года — « Дэвид Боуи это». Организаторы выставки рекламируют ее в самой креативной манере, в том числе выпустили транспортные карты MetroCard с фотографиями легендарного рокера.

17 Апр 2018 в 7:34 PDT У жителей Нью-Йорка появился уникальный шанс получить особенную транспортную карту, с разными изображениями Дэвида Боуи. Всего карт выпущено 250, поэтому фанатам Боуи стоит поторопиться.

Продают карточки на станции Broadway-Lafayette. На них изображены различные этапы его карьеры, там есть и Белый Герцог, и Зигги Стардаст — вымышленные персонажи, созданные Боуи.

MetroCards в сотрудничестве со Spotify превратили станцию в рай для фанатов Боуи. Особенно это примечательно в связи с тем, что именно этот район Боуи и его жена Иман считали своим домом многие годы.

Рок-музыкант Дэвид Боуи был одной из ярчайших звезд нашего времени. О его жизни и творчестве ходило множество слухов и сплетен. Известно, что музыкант скончался в Нью-Йорке в январе 2016 года, у него был рак печени. Смерть артиста стала потрясением практически для всех меломанов.

Боуи начал музыкальную карьеру в 1960-х годах, в 1972 году композиция с альбома The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars попала в число лидеров британского хит-парада. Его альбомы и синглы продавались миллионными тиражами по всему миру. В 2000 году Боуи был признан британским журналом NME самым влиятельным музыкантом столетия. В 2003 году Боуи был представлен к титулу рыцаря, но отказался от него.