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Дэвид Боуи появился на транспортных картах
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Дэвид Боуи появился на транспортных картах 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
В Бруклинском музее, в Нью-Йорке, проходит одна из самых примечательных выставок этого года — «Дэвид Боуи это». Организаторы выставки рекламируют ее в самой креативной манере, в том числе выпустили транспортные карты MetroCard с фотографиями легендарного рокера.
Публикация от David Bowie (@davidbowie)
17 Апр 2018 в 7:34 PDT  У жителей Нью-Йорка появился уникальный шанс получить особенную транспортную карту, с разными изображениями Дэвида Боуи. Всего карт выпущено 250, поэтому фанатам Боуи стоит поторопиться.
Продают карточки на станции Broadway-Lafayette. На них изображены различные этапы его карьеры, там есть и Белый Герцог, и Зигги Стардаст — вымышленные персонажи, созданные Боуи.
MetroCards в сотрудничестве со Spotify превратили станцию в рай для фанатов Боуи. Особенно это примечательно в связи с тем, что именно этот район Боуи и его жена Иман считали своим домом многие годы.
Рок-музыкант Дэвид Боуи был одной из ярчайших звезд нашего времени. О его жизни и творчестве ходило множество слухов и сплетен. Известно, что музыкант скончался в Нью-Йорке в январе 2016 года, у него был рак печени. Смерть артиста стала потрясением практически для всех меломанов.
Боуи начал музыкальную карьеру в 1960-х годах, в 1972 году композиция с альбома The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars попала в число лидеров британского хит-парада. Его альбомы и синглы продавались миллионными тиражами по всему миру. В 2000 году Боуи был признан британским журналом NME самым влиятельным музыкантом столетия. В 2003 году Боуи был представлен к титулу рыцаря, но отказался от него.
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