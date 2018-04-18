Помощники Мартемьянова перейдут из «Амура» в «Автомобилист»

Константин Шафранов и Евгений Шалдыбин покинут дальневосточный клуб и будут помогать Мартемьянову в Екатеринбурге.

49-летний Шафранов вошёл в тренерский штаб «Амура» перед началом сезона-2017/18. До этого опыта работы на аналогичной позиции не имел. 42-летний Шалдыбин начал тренерскую карьеру в сезоне-2014/15 и успел поработать, помимо «Амура», в нижнетагильском «Спутнике» и «Торпедо» из Усть-Каменогорска.