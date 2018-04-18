Иван Соловьев: В детстве болел за «Спартак» — из-за того, что он все выигрывал

— Еще когда учился в обычной школе, я получал приз лучшему нападающему, становился лучшим бомбардиром, — вспоминает Соловьев в интервью Sport24. — Около шести лет я выступал в коммерческой команде «Мегасфера», потом на полгода вернулся в Калугу. У бабули, тогда еще живой, были проблемы со здоровьем. Я же и сам родом из Калуги, а рос в деревне.

— Какой была сельская жизнь? — Один раз приехали на сельскую дискотеку и подрались семь на двадцать один. Выходили-то семь на семь, но оказались в меньшинстве. Несладко пришлось.

— Как вырвались оттуда в «Динамо»? — Выбор стоял — оставаться в деревне и искать работу там (ломать здоровье на заводе, идти в грузчики) или идти играть в футбол. Да и папа болел за «Динамо». Правда, я в детстве был за «Спартак» . Только из-за того, что тогда «Спартак» выигрывал все, побеждал всех — так что папа не злился из-за моих предпочтений. Он меня однажды привез на «Динамо» — «Ростсельмаш» , первый большой футбол в моей жизни. То «Динамо» с Данни, Хохловым, Комбаровыми, Точилиным, мне очень понравилось, и я стал симпатизировать им. В 13-14 лет я попал в академию Яшина.