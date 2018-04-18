— Еще когда учился в обычной школе, я получал приз лучшему нападающему, становился лучшим бомбардиром, — вспоминает Соловьев в интервью Sport24. — Около шести лет я выступал в коммерческой команде «Мегасфера», потом на полгода вернулся в Калугу. У бабули, тогда еще живой, были проблемы со здоровьем. Я же и сам родом из Калуги, а рос в деревне.
— Какой была сельская жизнь? — Один раз приехали на сельскую дискотеку и подрались семь на двадцать один. Выходили-то семь на семь, но оказались в меньшинстве. Несладко пришлось.
— Как вырвались оттуда в «Динамо»? — Выбор стоял — оставаться в деревне и искать работу там (ломать здоровье на заводе, идти в грузчики) или идти играть в футбол. Да и папа болел за «Динамо». Правда, я в детстве был за «Спартак». Только из-за того, что тогда «Спартак» выигрывал все, побеждал всех — так что папа не злился из-за моих предпочтений. Он меня однажды привез на «Динамо» — «Ростсельмаш», первый большой футбол в моей жизни. То «Динамо» с Данни, Хохловым, Комбаровыми, Точилиным, мне очень понравилось, и я стал симпатизировать им. В 13-14 лет я попал в академию Яшина.
— Удалось пересечься с легендами того «Динамо»? — С Данни — уже в «Зените», а с Хохловым тренировался в «Динамо». Когда работаешь с такими, как он, Кураньи, Воронин, эмоции захлестывают. Думал, как бы не упасть лицом в грязь: ошибусь, и начнется пихач со всех сторон. Но нет, все поддерживали. Молодым только Ломич мог что-то на своем сербском рассказать. Еще Воронин требовал от нас полной выкладки, никогда не останавливаться. А вот с Уилкширом было весело. На сборах к нам как-то пришли судьи, провести семинар. «Сейчас будет момент, как делать нельзя». А там матч сборной Австралии. Люку между ног кидают, он разворачивается и сзади прыгает на соперниках. Вся команда смеется, а Уилкшир такой: «Не-не-не!» Он и на тренировках мог так же себя повести. Когда Люка обыгрываешь, он всегда злится. Перед двусторонкой в голове мелькало: «Хоть бы с Уилкширом вместе поставили».