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Бартон начал тренерскую карьеру, возглавив «Флитвуд Таун»
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Бартон начал тренерскую карьеру, возглавив «Флитвуд Таун» 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Джои Бартон назначен главным тренером команды «Флитвуд Таун», которая выступает в третьем по силе английском дивизионе. 35-летний англичанин начнёт работу с новым клубом 2 июня, контракт рассчитан на три года.
«Флитвуд» — клуб, который я давно знаю, у меня хорошие отношения с владельцем. Первая работа в качестве тренера — это большое решение для меня, я доволен возможностью, которая мне предоставилась», — цитирует Бартона официальный сайт «Флитвуда».
Последним клубом в игровой карьере Бартона был «Бёрнли», который он покинул весной 2017 года.
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