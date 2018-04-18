Минфин Карелии предлагает проверить уровень финансовой грамотности

Тех, кто не сможет ответить правильно на все вопросы, пошлют учить матчасть.

До 21 апреля каждый желающий в онлайн-режиме может проверить уровень своей финансовой грамотности и восполнить пробелы знаний по тем вопросам, которые вызвали трудности при прохождении теста, сообщает пресс-служба карельского минфина

Такую возможность предоставляет Всероссийский зачет по финансовой грамотности. Для того, чтобы принять участие в нем, необходимо авторизоваться на сайте вашифинансы.рф и пройти онлайн-тест из 30 вопросов.

Участник, правильно ответивший на 24 вопроса и более, получает персональный сертификат, подтверждающий успешное прохождение теста. Тем, кто ответит на меньшее количество вопросов, будут предложены ссылки на соответствующие информационные материалы, ознакомившись с которыми участник сможет попробовать пройти тест повторно, чтобы получить сертификат.