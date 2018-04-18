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Минфин Карелии предлагает проверить уровень финансовой грамотности
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Минфин Карелии предлагает проверить уровень финансовой грамотности 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Тех, кто не сможет ответить правильно на все вопросы, пошлют учить матчасть.
До 21 апреля каждый желающий в онлайн-режиме может проверить уровень своей финансовой грамотности и восполнить пробелы знаний по тем вопросам, которые вызвали трудности при прохождении теста, сообщает пресс-служба карельского минфина.
Такую возможность предоставляет Всероссийский зачет по финансовой грамотности. Для того, чтобы принять участие в нем, необходимо авторизоваться на сайте вашифинансы.рф и пройти онлайн-тест из 30 вопросов.
Участник, правильно ответивший на 24 вопроса и более, получает персональный сертификат, подтверждающий успешное прохождение теста. Тем, кто ответит на меньшее количество вопросов, будут предложены ссылки на соответствующие информационные материалы, ознакомившись с которыми участник сможет попробовать пройти тест повторно, чтобы получить сертификат.
По материалам: ptzgovorit.ru
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