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Росссельхознадзор оштрафовал супермаркет «Лента» в Челябинске
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Росссельхознадзор оштрафовал супермаркет «Лента» в Челябинске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Росссельхознадзор оштрафовал супермаркет «Лента» в Челябинске за нарушения ветеринарного и карантинного законодательств, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе регионального управления ведомства.
Замечания были выявлены в ходе плановой проверки. Так, в трёх магазинах торговой сети по улицам Братьев Кашириных, 75, Черкасская, 23 и Академика Сахарова, 15 хранение мясного сырья в низкотемпературных холодильных камерах осуществлялось с нарушением требований действующих технических регламентов Таможенного союза. Кроме того, сотрудники «Ленты» на северо-западе города не проводили обязательные фитосанитарные обследования подкарантинного объекта — помещения, в котором установлен и используется мукопросеивательный аппарат.
«По факту ненадлежащего исполнения требований действующего ветеринарного и карантинного законодательства, в отношении юридического лица были составлены протоколы об административных правонарушениях и выданы предписания об устранении выявленных нарушений. По результатам проверки обществу вынесены постановления о привлечении его к административному наказанию в виде штрафов», — уточнили в Росссельхознадзоре.
Напомним, ранее за антисанитарию был оштрафован хлебокомбинат «Союзпищепрома».
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