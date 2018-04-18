Сберечь и приумножить свои сбережения поможет деление

Риски можно сократить, если хранить сбережения в разных финансовых инструментах, считает заместитель первого проректора Российской экономической школы, профессор финансов Олег Шибанов

Скачки курсов связаны с внешними факторами. У нашей страны много внешних инвесторов. Начавшаяся геополитическая истерия вокруг России привела к тому, что часть из них стала распродавать российские гособлигации и акции наших компаний, в итоге ценные бумаги начали терять в стоимости. Кроме того, многие зарубежные партнеры торгуют тут за рубли, которые им потом надо переводить в доллары или евро, в результате появляется естественное давление на валютный рынок… Что касается личных сбережений, я бы посоветовал вспомнить декабрь 2014 года, когда все с ужасом следили за курсом доллара и евро, стремительно сметающих одну психологическую отметку за другой. Думаю, что люди, побежавшие тогда в панике скупать технику или валюту, потом очень пожалели об этом. Поэтому совет стандартный: сохраняйте хладнокровие и распределите накопления по разным «корзинам». Сейчас основные сбережения у нас хранятся в двух инструментах — недвижимости (дача, квартира) и рублевых вкладах, которые за последние три года потеснили депозиты валютные. Степень защищенности этих вкладов очень высока, ведь суммы до 1,4 миллиона рублей застрахованы — если банк лопнет, государство их вернет.

Держать рубли дома имеет смысл, только если вы их тратите на текущие расходы, так как инфляция постоянно их «подъедает».

А вот для валюты домашнее хранение привлекательнее, ведь в случае падения банка валюту у вас «покупают» по навязанному курсу, да и риск ее заморозки в экстремальной ситуации тоже существует. Более серьезные инструменты — акции, облигации и прочее — требуют высокой финансовой грамотности.

ОТЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ

— Самые первые монеты из сплава серебра и золота появились в Ливии в VII веке до н. э. Бумажные деньги придумали в Китае из-за нехватки меди для монет. А в Канаде первыми купюрами были игральные карты.

— Чтобы забрать свою премию в 2000 рублей, Ломоносову пришлось нанимать рабочих с телегами для ее перевозки, так как общий вес поощрения составлял примерно 1 тонну.

— В России в начале XIX века в оборот были выпущены деньги из кожи тюленя (1). До 1826 года они находились в обращении.

— Самой маленькой по весу и номиналу монетой признана русская полуденьга (полушка) — серебряная монета, появившаяся в конце XIV века. Она весила 0,17 грамма (2).

— В современном Китае денежные купюры часто используют для знакомств. Находящиеся в поиске пишут на них свои данные и требования к партнеру, после чего пускают деньги в обращение.

— Книга рекордов России признала современную сторублевку самой сексуальной купюрой в мире.