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Страмаччони может возглавить аутсайдера Серии А
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Страмаччони может возглавить аутсайдера Серии А 

Soccer News 53 минуты назад
Фото: Soccer News
Известный итальянский тренер Андреа Страмаччони в ближайшее время может возглавить «Удинезе», сообщает Football Italia.
По сведениям издания, руководство фриульцев рассматривает кандидатуру 42-летнего специалиста в качестве замены для Массимо Оддо, под руководством которого команда проиграла 9 матчей кряду.
Напомним, что последним клубом Страмаччони была пражская «Спарта», откуда он был уволен по ходу этого сезона.
За шесть туров до завершения текущего розыгрыша Серии А «Удинезе» занимает 13-е место в турнирной таблице, опережая идущий в зоне вылета «Кротоне» всего на 6 очков.
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