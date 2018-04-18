Страмаччони может возглавить аутсайдера Серии А

Известный итальянский тренер Андреа Страмаччони в ближайшее время может возглавить «Удинезе», сообщает Football Italia.

По сведениям издания, руководство фриульцев рассматривает кандидатуру 42-летнего специалиста в качестве замены для Массимо Оддо , под руководством которого команда проиграла 9 матчей кряду.

Напомним, что последним клубом Страмаччони была пражская «Спарта», откуда он был уволен по ходу этого сезона.

За шесть туров до завершения текущего розыгрыша Серии А «Удинезе» занимает 13-е место в турнирной таблице, опережая идущий в зоне вылета «Кротоне» всего на 6 очков.