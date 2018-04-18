В полуфинале Кубка Украины донецкий «Шахтёр» встречается с «Мариуполем».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт игры на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Шахтёр Дн Мариуполь
Пятов Андрей • Матвиенко Николай • Ордец Иван • Dodô VI • Хочолава Давид • Дентиньо Феррейра • Патрик Алан • Зубков Александр • Тайсон Фреда • Кайоде Оларенваджу • Коваленко Виктор
Запасные: Кривцов Сергей • Исмаили Гонсалвес • Марлос Ромеро • Петряк Иван • Малышев Максим • Бланко-Лещук Густаво • Кудрик Олег
Гальчук Евгений • Неплях Евгений • Демири Бесир • Белый Максим Игоревич • Яворский Сергей • Мишнёв Дмитрий • Насонов Александр • Дедечко Денис • Тищенко Игорь • Диденко Анатолий • Левченко Игорь
Запасные: Авагимян Артур • Гомис Роджер
18 апреля.
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