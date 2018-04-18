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«Шахтёр» — «Мариуполь»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Шахтёр» — «Мариуполь»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 52 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В полуфинале Кубка Украины донецкий «Шахтёр» встречается с «Мариуполем».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт игры на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Шахтёр Дн  Мариуполь
Пятов АндрейМатвиенко НиколайОрдец Иван • Dodô VI • Хочолава Давид • Дентиньо Феррейра • Патрик Алан • Зубков Александр • Тайсон Фреда • Кайоде Оларенваджу • Коваленко Виктор
Запасные: Кривцов Сергей • Исмаили Гонсалвес • Марлос РомероПетряк ИванМалышев Максим • Бланко-Лещук Густаво • Кудрик Олег
Гальчук ЕвгенийНеплях Евгений • Демири Бесир • Белый Максим ИгоревичЯворский СергейМишнёв ДмитрийНасонов АлександрДедечко ДенисТищенко ИгорьДиденко АнатолийЛевченко Игорь
Запасные: Авагимян АртурГомис Роджер
18 апреля.
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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