В сеть утекло видео новых аватаров для Xbox

Бывший дизайнер Microsoft слил в сеть видео новых аватаров для Xbox, над которыми компания трудится уже больше года. Ролик поспешили удалить, но многие пользователи оказались порасторопней. Тот же редактор The Verge Том Уоррен уже опубликовал его на своей странице в Twitter.

Microsoft’s new Xbox Live avatars detailed in leaked video https://t.co/FmmMnTsg3k pic.twitter.com/s8xcb3KBRa

— Tom Warren (@tomwarren) April 18, 2018

Судя по всему, Microsoft пытается охватить все группы людей и 432 тысячи полов (кроме традиционных мальчика и девочки, конечно же), дав им множество опций, аксессуаров и шмоток для создания своего виртуального слепка.