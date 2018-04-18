Ещё
В Госдуме прокомментировали слова Кэмерона о ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Госдуме прокомментировали слова Кэмерона о ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон пытается набрать политические очки своим заявлением о коррупции со стороны России во время выборов страны-хозяйки ЧМ-2018.
— Кэмерон как политик уже давно сбитый летчик, его фигура не имеет былого веса, — говорит Свищев. — Кэмерон решил повысить свой упавший рейтинг с помощью модных сейчас популистских антироссийских высказываний. Его заявление о том, что Россия стала хозяйкой ЧМ-2018 с помощью коррупции, не подкреплены никакими доказательствами. Наша страна заслуженно, в честной и упорной борьбе, получила право на проведение мирового футбольного первенства. Российский оргкомитет не имел и не имеет никакого отношения к коррупции. Кстати говоря, именно Дэвид Кэмерон был премьером Великобритании, когда Россия стала хозяйкой ЧМ-2018. Что же он тогда молчал все это время? Значит, все не совсем так, как он говорит. Либо он что-то знал и молчал, либо сейчас придумывает на ходу.
— Получается, Кэмерон пытается набрать политические очки?
— Конечно. Он ушел с поста премьера с очень низким рейтингом, перестал быть интересен для своей партии и бывшим избирателям. Сидит, наверное, в какой-нибудь деревне, поливает цветочки, гуляет с собакой. Ему скучно, вот и решил напомнить о себе, сыграв на антироссийской истерии, которая сейчас в тренде в Британии. (Иван ТОРОПЦЕВ)
Спорт-Экспресс: последние новости
Россия прибыла в Ярославль на матч против Швеции без Дацюка Елизавета II впервые даст старт Лондонскому марафону "СЭ", РФС и РФПЛ наградили Промеса!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка попалась на допинге, но поехала на ОИ
«Краснодар» опротестовал решение КДК РФС
Скончался самый долговременный чемпион в истории WWE
Названы причины отказа Усика от поединка в России8
«Авангард» впервые вышел в финал Кубка России по футболу
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение