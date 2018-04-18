Ещё
«Авангард» Курск — первый финалист кубка России
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Авангард» Курск — первый финалист кубка России 

Евро-футбол.Ру 59 минут назад
Полуфинальная встреча кубка России проходила при участии команд ФНЛ. Любопытно, что вчера в аналогичном матче во Франции в финал прошёл коллектив, участвующий в третьем дивизионе. «Шинник» и «Авангард» уже решили свои вопросы в ФНЛ.
Протокол игры
Авангард Курск
Шинник
(1:0) Киреев Игорь 79'
Кобзев АлександрБагаев МихаилГоцук КириллДашаев АсланНетфуллин РавильГурфов АзаматКоробов ДмитрийАльшин ИльнурФедчук Артём • Киреев Игорь 82' (Митасов Артём (82') • Болов Руслан 85' (Тлупов Ислам (85')
Запасные: Концедалов АлексейСиняев ДенисАкбашев РоманШогенов МаратЧагров НикитаВойнов АлександрМинаев Роман
Яшин Дмитрий ВладимировичЩадин АртёмЖестоков МаксимЧистяков ДмитрийЯтченко ЕвгенийНарылков СергейКамилов Владислав 82' (Лях Андрей (82') • Самойлов ДмитрийБезлихотнов Никита 47' (Булия Эдуард (47') • Шайморданов Марат 62' (Земсков Михаил (62') • Низамутдинов Эльдар
Запасные: Евсеев ПавелМалышев АлександрАнтипин СтаниславДроздов НикитаКагермазов Сослан • Карпов Кирилл • Поляков Максим
18 апреля.
Обе команды расположились в середине турнирной таблицы и поэтому все силы можно сэкономить на кубок России. Все игроки ярославцев и курян уже получили звание мастеров спорта, но что может сравниться с участием в финале, который состоится в День победы в Волгограде. Команды очень долго присматривались друг к другу. В первой половине первого тайма рефери лишь успевал останавливать игру. При этом все фолы завершались без «горчичников». Только в одном из эпизодов Игорь Киреев получил жёлтую карточку. Хотя при ударе Эльдаром Низамутдиновым прямой ногой соперника, ограничился устным предупреждением. Первый опасный момент в матче создали хозяева. Ильнур Альшин развернулся в чужой штрафной площади, но пробил выше перекладины. Равиль Нетфуллин через десять минут мог открыть счёт в матче, но голкипер «Шинника» Дмитрий Яшин выручил свою команду.
Embed from Getty Images
За минуту до перерыва счёт мог открыть Руслан Болов, но его удар принял на себя защитник ярославцев. В дебюте второго тайма побежали забивать даже защитники «Авангарда», но Михаил Багаев пробил рядом с боковой стойкой. Постепенно основное время матча завершалось, «Шинник» уходил всё глубже в оборону, да и куряне регулярно смотрели в оборону. Казалось, что двух дополнительных таймов не избежать, но Альшин решился на удар с дальней дистанции, а Киреев после добивания послал игровой снаряд точно в нижний угол ворот Яшина. В итоге, «Авангард» вписал в историю клуба новую страницу — выход в финал кубка России.
Константин Лицин
Евро-футбол.Ру: последние новости
Сёмин: "Ахмат" всегда остаётся боевой командой" ЦСКА - "Амкар": прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Офсайд помог победить "Ахмату", Чистяков ошибся с вынесением наказания Смолову: Честная таблица 26 тура РФПЛ 2017/18
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка попалась на допинге, но поехала на ОИ
Скончался самый долговременный чемпион в истории WWE
«Краснодар» опротестовал решение КДК РФС
Названы причины отказа Усика от поединка в России8
Отсидевший в США российский хоккеист снова поедет в НХЛ
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение