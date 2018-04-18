«Авангард» Курск — первый финалист кубка России

Полуфинальная встреча кубка России проходила при участии команд ФНЛ. Любопытно, что вчера в аналогичном матче во Франции в финал прошёл коллектив, участвующий в третьем дивизионе. «Шинник» и «Авангард» уже решили свои вопросы в ФНЛ.

Протокол игры

Авангард Курск

Шинник

18 апреля.

Обе команды расположились в середине турнирной таблицы и поэтому все силы можно сэкономить на кубок России. Все игроки ярославцев и курян уже получили звание мастеров спорта, но что может сравниться с участием в финале, который состоится в День победы в Волгограде. Команды очень долго присматривались друг к другу. В первой половине первого тайма рефери лишь успевал останавливать игру. При этом все фолы завершались без «горчичников». Только в одном из эпизодов Игорь Киреев получил жёлтую карточку. Хотя при ударе Эльдаром Низамутдиновым прямой ногой соперника, ограничился устным предупреждением. Первый опасный момент в матче создали хозяева. Ильнур Альшин развернулся в чужой штрафной площади, но пробил выше перекладины. Равиль Нетфуллин через десять минут мог открыть счёт в матче, но голкипер «Шинника» Дмитрий Яшин выручил свою команду.

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За минуту до перерыва счёт мог открыть Руслан Болов, но его удар принял на себя защитник ярославцев. В дебюте второго тайма побежали забивать даже защитники «Авангарда», но Михаил Багаев пробил рядом с боковой стойкой. Постепенно основное время матча завершалось, «Шинник» уходил всё глубже в оборону, да и куряне регулярно смотрели в оборону. Казалось, что двух дополнительных таймов не избежать, но Альшин решился на удар с дальней дистанции, а Киреев после добивания послал игровой снаряд точно в нижний угол ворот Яшина. В итоге, «Авангард» вписал в историю клуба новую страницу — выход в финал кубка России.