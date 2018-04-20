Волков и Бабиков поднялись на Авачинскую сопку в рамках сбора на Камчатке

«Нет, мы не ниндзя, мы просто обгорели», — написал Волков на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть фотографию можно на странице Волкова в сети «Инстаграм».

Напомним, что 15 апреля Волков, Бабчин и Поварницын приняли участия в «Авачинском марафоне». Алексей показал 20-й результат.