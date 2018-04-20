Волков и Бабиков поднялись на Авачинскую сопку в рамках сбора на Камчатке 

Российские биатлонисты Алексей Волков, Антон Бабиков, Пётр Пащенко, Александр Бабчин, Алексей Корнев и Александр Поварницын совершили восхождение на Авачинскую сопку во время сбора на Камчатке, который продлится до 21 апреля.
«Нет, мы не ниндзя, мы просто обгорели», — написал Волков на своей странице в сети «Инстаграм».
Посмотреть фотографию можно на странице Волкова в сети «Инстаграм».
Напомним, что 15 апреля Волков, Бабчин и Поварницын приняли участия в «Авачинском марафоне». Алексей показал 20-й результат.