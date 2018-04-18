Новым главой УК «Динамо» назначен член совета директоров застройщика «Галс-Девелопмент»

Член совета директоров девелоперской компании «Галс-Девелопмент» Андрей Лугинин назначен новым генеральным директором УК «Динамо», следует из документов ЕГРЮЛ.

На этом посту он сменил старшего вице-президента ВТБ Андрея Перегудова , руководившего компанией с 2011 года. Об уходе Перегудова издание РБК сообщило 10 апреля.

В УК «Динамо» не прокомментировали информацию.

Пресс-служба банковской группы ВТБ, которой принадлежит 75% компании, подтвердила отставку Перегудова. В группе подчеркнули, что он сохранит свой пост в ВТБ.

«Мы подтверждаем информацию о смене генерального директора УК «Динамо». Данное решение связано с оптимизацией бизнес-процессов в группе ВТБ. Андрей Перегудов продолжит работать в ВТБ в качестве старшего вице-президента», — сообщили RNS в ВТБ.

УК «Динамо» является застройщиком комплекса «ВТБ Арена Парк», включающего в себя стадион «ВТБ Арена», жилой и офисный комплексы, а также торговый центр и гостиницу.

По данным системы «Спарк», Андрей Лугинин является членом совета директоров ОАО «Велозаводский рынок», ПАО «Галс-Девелопмент», АО «Гостиничная компания», АО «Пушкинская площадь», а также бывшим членом совета директоров « ВТБ Лизинг ».

Реконструкция стадиона «Динамо» началась в 2009 году. Планировалось, что первый матч на стадионе будет сыгран в 2017 году, позже открытие было перенесено на 2018 год. Планировалось, что на нем будет сыгран последний контрольный матч сборной России перед Чемпионатом мира (соперником сборной должна была выступить Турция), однако матч был перенесен со стадиона в связи с его неготовностью принять игру. Место проведения матча до сих пор не определено.